Байден виступить із заявою щодо військового вторгнення РФ в Україну
Президент США Джо Байден о 19:30 за київським часом звернеться до нації з оновленою інформацією щодо України, повідомляє Ділова столиця.
Білий дім заявив, що Байден
"висловиться про неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну".
Очікується, що Байден оголосить про нові заходи, які
"можуть відрізати Росію від передових технологій, оголосить про нові обмеження щодо великих фінансових установ і введе санкції щодо додаткових людей з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна".
Тим часом за даними телеканалу, за словами представника Білого дому, зустріч лідерів G7 розпочалася о 16:17 за київським часом.
"Президент Байден та лідери обговорюють свою спільну відповідь на неспровокований та невиправданий напад президента Путіна на Україну", — додав чиновник.
Низка представників сфери національної безпеки США прибули сьогодні до Білого дому напередодні участі Байдена в онлайн-зустрічі.