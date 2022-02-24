Байден виступить із заявою щодо військового вторгнення РФ в Україну

Президент США Джо Байден о 19:30 за київським часом звернеться до нації з оновленою інформацією щодо України, повідомляє Ділова столиця.

Білий дім заявив, що Байден "висловиться про неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну" .

Очікується, що Байден оголосить про нові заходи, які "можуть відрізати Росію від передових технологій, оголосить про нові обмеження щодо великих фінансових установ і введе санкції щодо додаткових людей з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна" .

Тим часом за даними телеканалу, за словами представника Білого дому, зустріч лідерів G7 розпочалася о 16:17 за київським часом.

"Президент Байден та лідери обговорюють свою спільну відповідь на неспровокований та невиправданий напад президента Путіна на Україну" , — додав чиновник.

Низка представників сфери національної безпеки США прибули сьогодні до Білого дому напередодні участі Байдена в онлайн-зустрічі.