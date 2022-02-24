В українських містах вводять комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

У низці українських міст вводять комендантську годину у зв'язку із вторгненням російської армії в Україну, повідомляє Finance.ua.

Так, про введення комендантської години у Миколаєві (з 22:00 до 06:00) повідомив мер міста Олександр Сенкевич, на Рівненщині (з 22:00 до 06:00) – голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, на Черкащині (з 22 :00 до 06:00) – голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Про запровадження комендантської години у Дніпрі та Дніпропетровській області (з 22:00 до 06:00) повідомила пресслужба обласної патрульної поліції.

Раніше стало відомо про запровадження комендантської години у Києві та Броварах.

Що чекає на порушників порядку

Комендантський патруль має право затримати людину та перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці у цей час. Патруль також має право встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманих громадян.

У разі навмисного опору може застосувати фізичну силу або спецзасоби.

Які ще повноваження має комендант/комендантський патруль

Патрульні можуть затримувати та доставляти до відділень поліції осіб, які вчинили або вчиняють інші правопорушення, вилучати знаряддя злочину.

Окрім перепусток, патрульні можуть перевіряти й інші документи, щоб підтвердити особу та законність перебування в Україні.

Комендантські патрулі можуть використовувати у службових цілях засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям (крім дипломатичних).

У разі реальної загрози життю та безпеці осіб комендант має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в'їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію або з території, де запроваджено комендантську годину.