"Розетка" зупинила роботу точок видачі замовлень
Найбільший український інтернет-магазин "Розетка" припинила видачу замовлень. Про те, коли буде відновлено роботу точок видачі, не повідомляється, повідомляє РБК-Україна.
"Ми тимчасово зупиняємо роботу точок видачі", - йдеться у повідомленні.
Найбільші українські мережі супермаркетів продовжують працювати після нападу Росії на Україну. У магазинах спостерігаються великі черги.
Співвласник Rozetka Владислав Чечеткін сьогодні вранці заявив, що інтернет-магазин працює та робить усе, щоб продовжувати роботу.
"На сьогодні ми не всі і скрізь зможемо доставити, але боротимемося за це", - написав він.