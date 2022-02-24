"Розетка" зупинила роботу точок видачі замовлень

Найбільший український інтернет-магазин "Розетка" припинила видачу замовлень. Про те, коли буде відновлено роботу точок видачі, не повідомляється, повідомляє РБК-Україна.

"Ми тимчасово зупиняємо роботу точок видачі", - йдеться у повідомленні.

Найбільші українські мережі супермаркетів продовжують працювати після нападу Росії на Україну. У магазинах спостерігаються великі черги.

Співвласник Rozetka Владислав Чечеткін сьогодні вранці заявив, що інтернет-магазин працює та робить усе, щоб продовжувати роботу.