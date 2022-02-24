У Харкові зупинилося метро
Мер Харкова Ігор Терехов наказав зупинити роботу метро. Попросив місцевих залишатися у підземці та допомагати один одному, повідомляє Українські Новини.
"У мене була інформація, що буде завдано ракетного удару о 15:00. Тому я вирішив зупинити всі станції метрополітену і попросив вас усіх спуститися. О 15:00 не сталося. Тут найбезпечніше місце", - заявив мер.
Терехов пообіцяв звернутися до комунальних служб щодо організації доставки води, їжі та медикаментів.
У Харківському метро можуть розташуватися понад 154 тисячі людей.