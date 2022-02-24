Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, Шольц проти — FT

Західні лідери розходяться в поглядах щодо того, чи слід відключити Росію від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT за повномасштабний напад на Україну, повідомляє Новое время.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, «дуже сильно» наполягає на відключенні Росії, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив у четвер, що ні його країна, ні ЄС не підтримають такий драматичний крок, розповіли інформовані джерела.

Джонсон зіткнувся з критикою у Великій Британії за введення санкцій, які критики назвали надто м'якими, у відповідь на перший етап російської агресії в Україні. Наразі він намагається підштовхнути західних колег до дуже жорстких санкцій.

Країни Балтії та Польща виступають за відключення Росії від SWIFT. Інші держави-члени налаштовані обережніше.

Україна неодноразово закликала відключити Росію.

Такий крок підтримує також президент Чехії Мілош Земан, один із найбільш проросійських політиків Європи. Сьогодні він назвав голову Кремля Володимира Путіна «божевільним», якого треба ізолювати.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив раніше сьогодні, що Великобританія відповість Росії за вторгнення в Україну «масивним пакетом санкцій», які «підірвуть російську економіку».

Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії, повідомила, що санкції жорстко обмежать доступ РФ до ринків капіталу та до найважливіших технологій.

Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться військової, економічної та енергетичної сфери, заявив президент Франції Еммануель Макрон.