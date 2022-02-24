ДСНС: російські війська знищили шість мостів в Україні

Російські війська вже знищили шість мостів у кількох регіонах України, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Йдеться про Шестовицький міст у Чернігівській області, Залізничний у Славутичі Київської області, у Комарині в Чернігівській області, міст у Старомар'ївку Донецької області та два мости у Старогеніченському районі Херсонської області.

Також у ДСНС повідомляють, що зафіксовано 392 обстріли у різних регіонах України.