ДСНС: російські війська знищили шість мостів в Україні
Російські війська вже знищили шість мостів у кількох регіонах України, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Йдеться про Шестовицький міст у Чернігівській області, Залізничний у Славутичі Київської області, у Комарині в Чернігівській області, міст у Старомар'ївку Донецької області та два мости у Старогеніченському районі Херсонської області.
Також у ДСНС повідомляють, що зафіксовано 392 обстріли у різних регіонах України.