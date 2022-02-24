Путін назвав атаку на Україну "вимушеним заходом"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що напад РФ на Україну - це вимушений захід, повідомляє Корреспондент.
"От це найголовніше, щоб було зрозуміло: те, що відбувається (в Україні) - вимушений захід. Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше", - сказав Путін на зустрічі з представниками ділових кіл.
Також Путін заявив, що Росія залишається частиною світової економіки.
"Ми не збираємося завдавати збитків системі, в якій самі знаходимося. Наші партнери повинні це зрозуміти", - заявив він.