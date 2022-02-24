Прем'єр Британії оголосив про санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії за повномасштабний напад на Україну, повідомляє Новое время.

У ході виступу у британському парламенті він назвав президента Росії Володимира Путіна «закривавленим агресором». Джонсон оголосив, що всім великим російським банкам загрожує повне заморожування активів у Великій Британії. Вони будуть виключені із фінансової системи Великобританії. Таким чином, банки втратять доступ до фунта стерлінгів та клірингових платежів через Велику Британію. Санкції включають повне та негайне заморожування активів ВТБ, одного з найбільших російських банків.

Прем'єр-міністр також пообіцяв, що наступного тижня буде ухвалено закон, який заборонятиме великим російським компаніям розміщувати боргові зобов’язання на ринках Великобританії.

Джонсон сказав, що суми грошей, які росіяни могтимуть тримати у британських банках, будуть обмежені. Також Британія планує заморозити активи приблизно 100 людей та компаній.

Російська авіакомпанія Аерофлот не зможе літати до Великобританії. Щодо технологічної продукції, що продається в Росію, буде запроваджено «жорсткий експортний контроль». Буде зупинено дію експортних ліцензій на товари подвійного призначення.

Аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі, заявив прем'єр.