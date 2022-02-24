Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС – Міненерго

Із Каховською ГЕС, яку зайняли російські війська, втрачено зв'язок, про це, з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За нашими останніми даними, російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони перебувають там фізично. ГЕС наразі працює" , - повідомив Галущенко, слова якого наведено в повідомленні Міненерго у Facebook (близько 18:00).

Раніше міністерство навело дані на 17:00 24 лютого, згідно з якими снаряд окупантів влучив у вугільний склад Трипільської ТЕС.

"Обладнання та споруди станції не пошкоджено. Вона працює" , – зазначено в повідомленні.

За даними Міненерго, також пошкоджено ЛЕП у районі українсько-російського кордону у Харківській області, біля м. Охтирки. Крім того, відключено внаслідок пошкодження лінію 330 кВ Ніжин-Конотоп, що не вплинуло на енергопостачання. Водночас у Сумах 20 відключень по лініях 10 кВ, біля Марганця пошкоджено лінію 150 кВ.

Водночас відновлено енергопостачання в Миколаївській області.

У Міненерго також зазначили, що всіх шахтарів на вугледобувних та урановидобувних підприємствах від самого ранку було піднято на поверхню.

"Здійснюється моніторинг діяльності підприємств, максимально швидко відновлюється електропостачання на всіх об'єктах військової інфраструктури" , – наголосили у Міненерго.

Галущенко також нагадав, що в понеділок через влучення снаряда було відключено Луганську ТЕС.

Усі ТЕС, окрім Луганської, працюють. Атомна генерація працює 13 із 15 блоків. Немає жодних підстав думати, що без світла можуть залишитись райони, міста та області, запевнив міністр.

Водночас він наголосив, що українська енергосистема "автономно та спокійно" працює в ізольованому режимі від РФ та БР.