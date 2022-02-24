Ціна газу в Європі злетіла на 60%

Газ у Європі продовжує дорожчати, причому подорожчання набрало темпів. Якщо 22 лютого ціна подолала позначку 1000 доларів за тисячу кубометрів, то 24-го - вже 1600 доларів, повідомляє Страна UA.

За даними торгів лондонської біржі ICE, на які посилається агентство, ціни березневих ф'ючерсів на газ зросли на 60 відсотків.

В останні хвилини вартість контрактів піднялася вище за 1 600 тисяч доларів за тисячу кубометрів. Поки що ціновий максимум четверга становить 1636 доларів - це на 60 відсотків вище за розрахунок напередодні.

Останніми днями газ різко подорожчав через посилення зовнішньополітичних ризиків. Якщо у понеділок розрахункова ціна становила майже 850 доларів, то в середу наблизилася до 1050 доларів за тисячу кубометрів: за два дні зросла на 22,5 відсотка.