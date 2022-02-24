У ВП підтвердили захоплення ЧАЕС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію, повідомляє Економічна правда.

"Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий", - сказав Подоляк.

За його словами, після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямі "неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці".

В Офісі президента вважають, що це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, оскільки російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або "скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі зашкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти".