Польща, Чехія та Швеція відмовилися проводити матчі кваліфікації ЧС-2022 у Росії

Футбольні асоціації Польщі, Чехії та Швеції у спільній заяві закликали не проводити на території РФ матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Грунтуючись на поточних подіях у конфлікті між Росією та Україною, включаючи ситуацію з безпекою, футбольні асоціації Польщі, Швеції та Чехії висловлюють свою тверду позицію, згідно з якою матчі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу ФІФА у Катарі у 2022 році не повинні проводитись на території Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ставляться під загрозу безпека футболістів та членів офіційних делегацій. В асоціаціях сподіваються на негайну реакцію ФІФА та УЄФА та надання альтернативних місць для проведення матчів.

Спочатку планувалося, що 24 березня в Москві пройде матч Росія-Польща, переможець якого боротиметься з переможцем гри між Швецією та Чехією за право зіграти на чемпіонаті світу.