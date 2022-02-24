Міноборони РФ відзвітували, що виконало "поставлені на день завдання"
У Міністерстві оборони РФ заявили, що війська, що вторглися в Україну, успішно виконали всі поставлені на день завдання, повідомляє Новое время.
У силовому ворожому відомстві відзвітували про забезпечення виходу російських військ до Херсона та «розблокування Північно-Кримського каналу, відновлення подачі води до Криму». Цитати наводить видання Дождь.
Росіяни також прозвітували про виведення з ладу низки наземних об'єктів військової інфраструктури.
Заява Міноборони РФ з’явилася невдовзі після телевізійного звернення президента України Володимира Зеленського, в якому тот заявив, що українська армія, прикордонники, поліція та спецслужби зупинили атаки ворога.
Головне про оперативну ситуацію в Україні зі звернення глави держави:
- на Донбасі ЗСУ діють на відмінно;
- Харківський напрямок дуже складний, сили для захисту міста працюють надійно;
- найпроблемніша ситуація — на півдні. Українські війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсона. Ворог намагається просунутися у бік Мелітополя із окупованого Криму;
- на півночі противник повільно просувається у Чернігівській області, але там «є кому його стримати»;
- у Житомирській області - надійна оборона;
- у Гостомелі блокують озброєний десант, війська отримали наказ на знищення;
- серед української армії є втрати, російські бійці захоплені у полон, деяким із них українські лікарі надають допомогу;
- знищено багато російської авіації та бронетехніки.