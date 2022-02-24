Міноборони РФ відзвітували, що виконало "поставлені на день завдання"

У Міністерстві оборони РФ заявили, що війська, що вторглися в Україну, успішно виконали всі поставлені на день завдання, повідомляє Новое время.

У силовому ворожому відомстві відзвітували про забезпечення виходу російських військ до Херсона та «розблокування Північно-Кримського каналу, відновлення подачі води до Криму». Цитати наводить видання Дождь.

Росіяни також прозвітували про виведення з ладу низки наземних об'єктів військової інфраструктури.

Заява Міноборони РФ з’явилася невдовзі після телевізійного звернення президента України Володимира Зеленського, в якому тот заявив, що українська армія, прикордонники, поліція та спецслужби зупинили атаки ворога.

Головне про оперативну ситуацію в Україні зі звернення глави держави: