Міноборони РФ відзвітували, що виконало "поставлені на день завдання"

Міноборони РФ відзвітували, що виконало "поставлені на день завдання"
Фото: Рixabay

У Міністерстві оборони РФ заявили, що війська, що вторглися в Україну, успішно виконали всі поставлені на день завдання, повідомляє Новое время.

У силовому ворожому відомстві відзвітували про забезпечення виходу російських військ до Херсона та «розблокування Північно-Кримського каналу, відновлення подачі води до Криму». Цитати наводить видання Дождь.

Росіяни також прозвітували про виведення з ладу низки наземних об'єктів військової інфраструктури.

Заява Міноборони РФ з’явилася невдовзі після телевізійного звернення президента України Володимира Зеленського, в якому тот заявив, що українська армія, прикордонники, поліція та спецслужби зупинили атаки ворога.

Головне про оперативну ситуацію в Україні зі звернення глави держави:

  • на Донбасі ЗСУ діють на відмінно;
  • Харківський напрямок дуже складний, сили для захисту міста працюють надійно;
  • найпроблемніша ситуація — на півдні. Українські війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсона. Ворог намагається просунутися у бік Мелітополя із окупованого Криму;
  • на півночі противник повільно просувається у Чернігівській області, але там «є кому його стримати»;
  • у Житомирській області - надійна оборона;
  • у Гостомелі блокують озброєний десант, війська отримали наказ на знищення;
  • серед української армії є втрати, російські бійці захоплені у полон, деяким із них українські лікарі надають допомогу;
  • знищено багато російської авіації та бронетехніки.
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