Ляшко повідомив, що російські війська обстрілюють лікарн
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що російські війська обстрілюють лікарні, повідомляє Новое время.
"Російські окупанти здійснюють обстріли лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції. І це ганебний та низький вчинок слабаків", - написав він Facebook.
Він наголосив, що дії окупантів становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного права.
"Заклади охорони здоров'я та медичні працівники повинні рятувати життя, а не гинути. Наші лікарні та бригади екстреної медичної допомоги перебувають у режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах та будуть надавати допомогу за будь-яких обставин", — наголосив він.
О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань « ДНР» та «ЛНР».
Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка. У багатьох містах є жертви.