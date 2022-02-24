Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій країни військових адміністрацій, про це, з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щойно президент Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій. Тобто опір, відсіч наростатиме, логістичні рішення, всі необхідні, будуть прийняті, президент Зеленський активно дбає про всю систему оборони нашої країни" , - сказав він на брифінгу в четвер увечері.