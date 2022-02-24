"Укравтодор" показав ворожі мітки на дорогах та закликав їх знищувати

"Укравтодор" оприлюднив фото міток російських військових на дорогах і закликав українців засипати ці мітки, повідомляє Ділова столиця.

"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує російське військо, зокрема уночі. Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою. Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102" , — йдеться у повідомленні.