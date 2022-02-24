Байден: лідери ЄС домовилися запровадити "нищівні санкції" проти Росії
Президент Джо Байден заявив, що лідери країн Великої сімки домовилися ввести проти Росії «нищівні» санкції за повномасштабний напад на Україну, повідомляє Новое время.
"Сьогодні вранці я зустрівся зі своїми колегами з G7, щоб обговорити невиправданий напад президента Путіна на Україну, і ми домовилися ввести руйнівні пакети санкцій та інші економічні заходи, щоб притягнути Росію до відповідальності. Ми на боці сміливих людей України", — заявив Байден.
Раніше сьогодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії. Джонсон оголосив, що всім великим російським банкам загрожує повне заморожування активів у Великій Британії. Санкції включають повне та негайне заморожування активів ВТБ, одного з найбільших російських банків. Суми грошей, які росіяни можуть тримати у британських банках, будуть обмежені. Також Британія планує заморозити активи приблизно 100 осіб та компаній. Аерофлоту заборонять літати до Британії.