"Оператор ГТС України" призупинив роботу ГРС у двох областях

ТОВ "Оператор Газотранспортної системи України" призупинило роботу двох газорозподільних станцій (ГРС) у зонах зіткнень у Луганській та Харківській областях, але продовжує виконувати свої функції щодо транспортування природного газу споживачам, повідомляє Українські Новини.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Станом на 18:00 24 лютого "Оператор ГТС України" продовжує виконувати свої функції з транспортування природного газу споживачам. Через військові дії в районах, де знаходяться об'єкти компанії, ОГТСУ працює в режимі з максимальними заходами безпеки. Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає. З огляду на можливі зміни ситуації, ми плануємо додаткові заходи, щоб убезпечити працівників об'єктів у зоні підвищеної небезпеки" , - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, "Оператор ГТС України" продовжує надійно балансувати систему, оперативно виконуючи заявки замовників послуг транспортування, що змінюються через бойові дії.

"Сьогодні через загрозу загоряння через обстріл та на прохання операторів газорозподільних мереж (ГРМ, облгази), "Оператор ДМС України" змушений призупинити роботу двох газорозподільних станцій (ГРС) у зонах зіткнень у Луганській та Харківській областях. Це, відповідно, призвело до відключення споживачів, які отримують газ через ці ГРС. Як тільки загроза мине, газопостачання буде оперативно поновлено" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби кілька ГРС було тимчасово знеструмлено внаслідок пошкодження електромереж у Херсонській, Харківській та Запорізькій областях та були використані резервні засоби енергопостачання.

Уточнюється, що, попри надзвичайні умови, компанія продовжує працювати в штатному режимі.