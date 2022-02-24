Комендантська година в Україні: де вже запровадили
У містах та областях України вводиться комендантська година.
Де вона вже введена:
- Київ та Київська область з 22:00 – до 7:00,
- Дніпропетровська область з 22:00 – до 6:00,
- Черкаська область з 22:00 – до 6:00,
- Вінницька область з 22:00 – до 7:00,
- Житомирська область з 22:00 – до 6:00
- Запорізька область з 22:00 – до 6:00
- Миколаївська область з 22:00 до 6:00
- Одеська область, Березовський район та м. Арциз з 22:00 – до 5:00
- Полтавська область з 22:00 – до 6:00
- Рівненська область з 22:00 до 6:00
- Харківська область з 22:00 – до 6:00
- Черкаська область з 22:00 – до 6:00
- Чернігівська область з 22:00 – до 6:00