Комендантська година в Україні: де вже запровадили

У містах та областях України вводиться комендантська година.

Де вона вже введена:

Київ та Київська область з 22:00 – до 7:00,

Дніпропетровська область з 22:00 – до 6:00,

Черкаська область з 22:00 – до 6:00,

Вінницька область з 22:00 – до 7:00,

Житомирська область з 22:00 – до 6:00

Запорізька область з 22:00 – до 6:00

Миколаївська область з 22:00 до 6:00

Одеська область, Березовський район та м. Арциз з 22:00 – до 5:00

Полтавська область з 22:00 – до 6:00

Рівненська область з 22:00 до 6:00

Харківська область з 22:00 – до 6:00

Черкаська область з 22:00 – до 6:00