Комендантська година в Україні: де вже запровадили

Комендантська година в Україні: де вже запровадили

У містах та областях України вводиться комендантська година.

Де вона вже введена:

  • Київ та Київська область з 22:00 – до 7:00,
  • Дніпропетровська область з 22:00 – до 6:00,
  • Черкаська область з 22:00 – до 6:00,
  • Вінницька область з 22:00 – до 7:00,
  • Житомирська область з 22:00 – до 6:00
  • Запорізька область з 22:00 – до 6:00
  • Миколаївська область з 22:00 до 6:00
  • Одеська область, Березовський район та м. Арциз з 22:00 – до 5:00
  • Полтавська область з 22:00 – до 6:00
  • Рівненська область з 22:00 до 6:00
  • Харківська область з 22:00 – до 6:00
  • Черкаська область з 22:00 – до 6:00
  • Чернігівська область з 22:00 – до 6:00
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