Шольц попередив, що Росія після України націлиться на інші країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити війну проти України та заявив, що Росія не зможе перемогти, повідомляє Новое время.

"Ми спостерігаємо початок війни, якої не було в Європі понад 75 років" , — заявив Шольц.

Він також попередив, що Путін після нападу на Україну націлиться і на інші країни, і зазначив, що НАТО захищатиме всіх своїх союзників, а санкції проти Росії покажуть свій ефект.