На острові Зміїний знищено інфраструктуру – МВС

Російські війська атакували острів Зміїний з артилерії, в результаті зруйнована вся інфраструктура на острові. Про це заявили у МВС України, повідомляє Дзеркало тижня.

По острову окупанти б'ють з артилерії з моря - завдаючи ударів з кораблів ЧФ РФ "Москва" та "Василь Биків" - і з повітря - було здійснено авіаналіт винищувача.

Внаслідок обстрілу на Зміїному вже повністю все зруйновано.

"Ситуація з приводу російського вторгнення: РФ намагається захопити острів Зміїний. Територія була обстріляна артилерією крейсера "Москва" і патрульного корабля "Василь Биков". Після цього скоєно авіаційний наліт російським "Су-24". Зараз на острові не залишилося жодного вцілу" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські морські піхотинці разом із Державною прикордонною службою України тримають оборону острова.