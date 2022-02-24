Байден оголосив нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден під час відеозвернення оголосив про нові санкції проти Росії за повномасштабний напад на Україну, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що «Путін обрав цю війну, і його країна понесе відповідальність».

"Сьогодні я вводжу додаткові жорсткі санкції та нові обмеження щодо того, що дозволено експортувати до Росії. Це завдасть серйозних збитків російській економіці як негайно, так і з часом" , — заявив Байден.

Він наголосив, що США не самотні у цьому питанні: Вашингтон «місяцями створював коаліцію» з країн, на які припадає більше половини світового ВВП.

Байден зазначив, що сьогодні вранці поспілкувався із лідерами країн Великої сімки. Вони домовилися «обмежити можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах та єні, і бути частиною світової економіки».