Міноборони про ситуацію на Сумщині: противник відступив

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що сили територіальної оборони завдали поразки російським військам у Сумській області, вони відступили.

Про це вона написала у Facebook.

Маляр зазначила, що сили тероборони застосували до військ РФ стрілецьку зброю.