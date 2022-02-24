Міноборони про ситуацію на Сумщині: противник відступив

Міноборони про ситуацію на Сумщині: противник відступив
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що сили територіальної оборони завдали поразки російським військам у Сумській області, вони відступили.

Про це вона написала у Facebook.

Маляр зазначила, що сили тероборони застосували до військ РФ стрілецьку зброю.

"Звертаємось до громадян України, які готові знищувати ворога: одна пляшка запальної суміші з балкона або стрілянина зі стрілецької зброї по автомобілю з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника", – заявила заступник міністра оборони.
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