Міноборони про ситуацію на Сумщині: противник відступив
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що сили територіальної оборони завдали поразки російським військам у Сумській області, вони відступили.
Про це вона написала у Facebook.
Маляр зазначила, що сили тероборони застосували до військ РФ стрілецьку зброю.
"Звертаємось до громадян України, які готові знищувати ворога: одна пляшка запальної суміші з балкона або стрілянина зі стрілецької зброї по автомобілю з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника", – заявила заступник міністра оборони.