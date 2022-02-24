В ОП спростували повернення Гостомеля: все ще йде бій
Радник офісу президента Олексій Арестович спростував повернення під контроль України Гостомеля в Київській області. В місті ще триває бій, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Уточнювати. Все ще йде бій (в Гостомелі - ред.). Працює наша артилерія і танки", - написав Арестович.
Він додав, що попередній пост він видалив для уникнення непорозумінь. Арестович уточнив, що Офіс президента не повідомляє неправдивої інформації навіть з метою "інформаційної боротьби".
"На жаль, неточності неминучі і з Гостомелем - це була перша з них", - підкреслив радник ОП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові взяли під контроль аеродром у Гостомелі.