ДПСУ: Острів Зміїний, ймовірно, захоплено, немає зв'язку з прикордонниками

ДПСУ: Острів Зміїний, ймовірно, захоплено, немає зв'язку з прикордонниками
Фото: president.gov.ua

Державна прикордонна служба повідомляє, що зв’язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно острів захоплений ворогом, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ

"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.
Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", – заявили в Держприкордонслужбі.

Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Держприкордонслужба наголошує, що продовжує активно діяти спільно зі Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити противника, який підступно напав на нашу країну.

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