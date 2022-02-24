США мають намір поставити Україні нові партії озброєнь

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про можливість постачання нових партій озброєнь. Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили ситуацію з безпекою на тлі вторгнення Росії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Держсекретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних можливостей України" , - йдеться в релізі МЗС.

Відзначається, що в ході бесіди Блінкен і Кулеба обмінялися оцінками щодо ситуації з безпекою на тлі вторгнення російських військ в Україну. Держсекретар високо оцінив дії українських військових щодо відбиття агресії Росії та захисту суверенітету країни.