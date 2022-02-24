Кремль готує нову хвилю атак, у тому числі повітряний десант - Рєзніков

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявляє, що важкі бої продовжуються на Луганщині, Сумщині, на північ від столиці, також непроста ситуація на півдні країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Шановні співгромадяни! Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно утримують оборону. До опору поступово долучається весь народ. Тисячі громадян уже стали до лав Сил територіальної оборони», - написав він на сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що важкі бої продовжуються на Луганщині, Сумщині, на північ від столиці, непроста ситуація на півдні країни.

«Проте ворог не очікував такого опору. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути та відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон», - додав він.

Міністр заявив, що Кремль готує нову хвилю атак, у тому числі повітряний десант, але армія готова зустріти його.