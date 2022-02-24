Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ - Вениславський

Аеропорт авіапідприємства "Антонов" у Гостомелі (під Києвом) знаходиться під контролем ЗСУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав підтвердження, що аеропорт "Антонова" у місті Гостомель Київської області наші Збройні Сили відбили у десантників. Тривають бої, але ми взяли контроль над Держтомельським аеропортом, щоб не дати можливість використовувати його для розширення десантної операції та планів Російської Федерації», - сказав голова підкомітету з питань держбезпеки та оборони парламентського комітету з нацбезпеки Федір Вениславський (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу "Україна-24".