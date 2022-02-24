Поліція озвучила правила пересування в умовах комендантської години

Правоохоронці озвучили умови пересування громадян в рамках комендантської години, повідомляє Ділова столиця.

У поліції нагадали, що сьогодні в декількох містах України оперативні штаби ухвалили рішення про встановлення комендантської години.

На в’їздах/виїздах з населених пунктів встановлені блок-пости. Поліцейські перевіряють документи осіб, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.

"Важливо! Міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд" , — наголосили у відомстві.

Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.

До урядового кварталу Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме їхні документи та проводитиме огляд.

Правоохоронці також нагадують, що потрібно бути готовими до екстреної евакуації в будь-який момент. В разі спрацювання сирени — терміново перейти до місць укриття.