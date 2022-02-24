В Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років

В Україні з 24 лютого введено воєнний стан через масштабного вторгнення Росії. У зв'язку з цим чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"У зв'язку з воєнним станом чоловіки - громадяни України віком від 18 до 60 років не випускатимуться за межі нашої держави" , - написав голова Львівської митниці Данила Меньшиков у Facebook.

Він попросив українців не створювати паніку на пунктах пропуску і не пробувати самовільно перетинати кордон.

Верховна рада вранці 24 лютого ввела в Україні воєнний стан.