Україна поінформувала МАГАТЕ про втрату контролю над об'єктами в зоні Чорнобильської АЕС

Державне агентство ядерного регулювання України поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням ДІЯРУ, внаслідок нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС взяли під контроль збройні сили без розпізнавальних знаків.

Військова частина №3041, що охороняється ДСП ЧАЕС, роззброєна.

За інформацією оперативного чергового ДСП ЧАЕС, станом на 17:30 жертв і постраждалих серед персоналу станції не було, на промисловому майданчику ЧАЕС нічого не знищено, цілісність захисних бар'єрів ядерних установок не порушено, змін радіаційної ситуації не спостерігається.

"Атомні електростанції, інші ядерні та радіаційні об'єкти України є об'єктами мирного використання ядерної енергії, вони не розраховані на ведення воєнних дій і не повинні зазнавати нападу відповідно до статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголошують у регуляторі.

ДІЯРУ також уточнила, що ядерна установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" у Харкові, переведена оперативним персоналом ННЦ ХФТІ в глибокий підкритичний стан і перебуває у штатному безпечному режимі.

Дослідницький реактор Інституту ядерних досліджень у Києві зупинено та приведено в безпечний стан, він перебуває під охороною та обороною Національної гвардії України.

Крім того, за повідомленням НАЕК "Енегоатом", на 21.30 атомні електростанції України працюють у штатному режимі.