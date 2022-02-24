Мінфін США ввів санкції проти Білорусі

Мінфін США ввів санкції проти чиновників і банків Білорусі за "підтримку та сприяння" вторгненню Росії в Україну. Про це, посилаючись на прес-службу Мінфіну США, повідомляє Новое время.

Санкції були, зокрема, введені проти двох білоруських банків Белінвестбанку та Банку Дабрабут, а також міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.