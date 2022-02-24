Мінфін США ввів санкції проти Білорусі
Мінфін США ввів санкції проти чиновників і банків Білорусі за "підтримку та сприяння" вторгненню Росії в Україну. Про це, посилаючись на прес-службу Мінфіну США, повідомляє Новое время.
Санкції були, зокрема, введені проти двох білоруських банків Белінвестбанку та Банку Дабрабут, а також міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.
"Уже пожертвувавши своєю легітимністю для придушення демократичних устремлінь білоруського народу, режим Лукашенка тепер ставить під загрозу суверенітет Білорусі, підтримуючи подальше вторгнення Росії в Україну", - цитує відомство міністра фінансів Дженет Йеллен.