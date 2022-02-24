Зеленський закликав ЄС накласти ембарго на Росію

Президент Володимир Зеленський віртуально взяв участь у надзвичайному засіданні Європейської ради. Там він спробував переконати лідерів ЄС стати пліч-о-пліч з Україною і зупинити агресора, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі" , –заявив Зеленський.

За його словами, європейські країни повинні негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, зокрема, відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою і газом.

Крім того, президент закликав допомогти Збройним силам озброєнням і боєприпасами та підтримати миротворчу операцію ООН. Українські громадяни, відзначив Зеленський, гинути за свободу України та Європи.