МЗС Британії: не заспокоїмося, поки економіка РФ не буде зруйнована
Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що "Лондон не заспокоїться до тих пір, поки економіка РФ не буде зруйнована". Британія працює з союзниками над тим, щоб відключити Росію від SWIFT. Про це, посилаючись на британські ЗМІ, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Нові заходи Британії розширюють санкції, які були оголошені урядом у вівторок, в тому числі щодо російських політиків, які проголосували за
"незалежність" "ЛДНР".
"Великобританія не заспокоїться, поки економіка Росії не буде зруйнована, а суверенітет і територіальна цілісність України не будуть відновлені", - заявила вона.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у четвер підтвердив додаткові заходи проти Російської Федерації у відповідь на її вторгнення на територію України.