Генштаб ЗСУ: в Україну введено 2/3 батальйонних тактичних груп РФ

В Україну перекинуто дві третини всіх батальйонних тактичних груп, які є у Збройних Силах РФ﻿. Про це, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Станом на 20:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках" , — ідеться в повідомленні.

Крім того, в Білорусі проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ із аеродрому Лунінець.