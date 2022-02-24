Генштаб ЗСУ: в Україну введено 2/3 батальйонних тактичних груп РФ
В Україну перекинуто дві третини всіх батальйонних тактичних груп, які є у Збройних Силах РФ. Про це, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.
"Станом на 20:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках", — ідеться в повідомленні.
Крім того, в Білорусі проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ із аеродрому Лунінець.
"Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР (невизнана Придністровська Молдавська Республіка — ред.)", — ідеться в повідомленні.