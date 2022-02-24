Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. Документ опубліковано на сайті голови держави, повідомляє Новое время.





Мобілізація буде проводитись протягом 90 днів з дня набрання чинності указом. Генштаб ЗСУ має визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах терміну мобілізації.

"Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах , визначених згідно з мобілізаційними планами", - сказано в тексті указу.

Мобілізацію вказано провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей міста Києва.

"Генеральному штабу Збройних сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального терміну мобілізації", – сказано в тексті указу.

Кабінету Міністрів України президент доручив забезпечити фінансування в рамках повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації, а Службі безпеки України – здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності доручено організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки у військові частини та установи Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

"Головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій", – уточнюється в указі президента.