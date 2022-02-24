Голова Сумської ОДА: на околицях Сум продовжуються бої

На околицях м. Суми продовжуються військові дії. Про це заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На околицях Сум продовжуються військові дії. Вдруге за день намагаються захопити військове містечко по вул. Кондратьєва. Шановні жителі, без потреби не виходьте на вулицю, тримайтеся подалі від вікон!" – написав Живицький у Facebook у четвер увечері.

Також він додав, що в Охтирці були війська РФ.

"І вибили їх з Охтирки і був наступ від кордону. Рухається техніка через Славгород (колишній Краснопільський р-н) на с.Тарасівку, Солдатське, перетинають річку Ніцаха. Там багато техніки доїхало повз Тростянець до Боромлі. В Охтирці зупинили. На відмінно. Колона, що зайшла, була знищена в місті", – повідомив голова ОДА.

Крім того, міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що зараз горить КПП Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" у м. Суми. Учнів у ліцеї немає.