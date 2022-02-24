Зеленський: загиблим захисникам о. Зміїний присвоять звання Героя

Президент Володимир Зеленський оголосив, що присвоїть звання Героя України прикордонникам, які загинули при захисті острова Зміїний. Глава держави відзначив їхню мужність.﻿ Про це, із посиланням на звернення Зеленського до українців, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники геройські загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, атака російських загарбників на острів Зміїний розпочалася ввечері 24 лютого. Внаслідок обстрілу всі будівлі на ньому було зруйновано, але українські прикордонники продовжували захищати свою землю. Після кількох годин бою окупанти захопили острів.