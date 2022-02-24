Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один

Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один. ﻿ Про це, із посиланням на звернення Зеленського до українців, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Президент підкреслив, що він і його сім'я залишаються в країні.

"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також залишається в Україні. Мої діти також в Україні. За інформацією, що є в нас, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю як ціль номер два. Вони хочуть знищити країну політично, знищивши голову держави", – заявив Зеленський.

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