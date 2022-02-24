Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один. ﻿ Про це, із посиланням на звернення Зеленського до українців, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Президент підкреслив, що він і його сім'я залишаються в країні.