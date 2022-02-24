Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один. Про це, із посиланням на звернення Зеленського до українців, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Президент підкреслив, що він і його сім'я залишаються в країні.
"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також залишається в Україні. Мої діти також в Україні. За інформацією, що є в нас, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю як ціль номер два. Вони хочуть знищити країну політично, знищивши голову держави", – заявив Зеленський.