Рада закликала українців здійснити світломаскування будинків
Верховна Рада закликає українців здійснити світломаскування власних будинків в умовах нападу Росії. Про це, посилаючись на Telegram-канал Верховної Ради, повідомляє Ділова столиця.
У парламенті закликали всіх громадян вжити заходів щодо світломаскування власних будинків.
- Вимикайте світло у житлах;
- Зашторіть вікна;
- Гасіть вуличне освітлення своїх будинків.
"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темний час доби!" — ідеться в повідомленні.