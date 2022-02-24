Рада закликала українців здійснити світломаскування будинків

Рада закликала українців здійснити світломаскування будинків

Верховна Рада закликає українців здійснити світломаскування власних будинків в умовах нападу Росії﻿. Про це, посилаючись на Telegram-канал Верховної Ради, повідомляє Ділова столиця.

У парламенті закликали всіх громадян вжити заходів щодо світломаскування власних будинків.

  • Вимикайте світло у житлах;
  • Зашторіть вікна;
  • Гасіть вуличне освітлення своїх будинків.
"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темний час доби!" — ідеться в повідомленні.
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