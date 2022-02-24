Рада закликала українців здійснити світломаскування будинків

Верховна Рада закликає українців здійснити світломаскування власних будинків в умовах нападу Росії﻿. Про це, посилаючись на Telegram-канал Верховної Ради, повідомляє Ділова столиця.

У парламенті закликали всіх громадян вжити заходів щодо світломаскування власних будинків.

Вимикайте світло у житлах;

Зашторіть вікна;

Гасіть вуличне освітлення своїх будинків.