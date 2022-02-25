Генштаб закликав українців повідомляти про переміщення техніки РФ
Генеральний штаб ЗСУ закликав жителів прикордонних областей, у яких зараз ведуться бойові дії, повідомляти про будь-які пересування ворожої техніки.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу у Facebook.
"Жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей! Імовірно вночі ворог підтягуватиме свої війська з паливом та боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українськими військовими або керівництвом своїх населених пунктів, районів, областей!" – ідеться в повідомленні.