У Запорізькій області прикордонники зазнали ракетного удару

Вранці 25 лютого російські військові завдали ракетного удару по українських прикордонниках у Запорізькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі і поранені, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначили у ДПСУ, противник завдав ракетного удару о 04:25. Під обстріл потрапив прикордонний підрозділ "Приморський Посад" у Запорізькій області.

Внаслідок ворожої атаки серед прикордонників є загиблі та поранені. Дані про кількість жертв та постраждалих не наводяться.