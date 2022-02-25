Пентагон: Росія випустила по Україні понад 160 ракет

За інформацією Пентагону, російські війська випустили Україною понад 160 ракет як з наземних, так і з морських платформ, повідомляє Новое время.

За словами представника американського оборонного відомства, більшість випущених снарядів — це балістичні ракети малої дальності, проте авіаудари також включали поєднання крилатих ракет і ракет середньої дальності.

У Пентагоні вважають, що війська Кремля з ранку 24 лютого наблизилися до Києва, втім, "просування вглиб чи далі на захід" ще не спостерігалося. Також у відомстві бачили "випадки, коли деякі українські підрозділи чинили опір".