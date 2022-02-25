Українські військові продовжують бій із росіянами у Сумах

Збройні сили України ведуть бій з російськими окупантами в Сумах, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

"Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах. Підтримуйте Збройні сили України!" , – заявили в Сухопутних військах .

24 лютого сумчани повідомляли про танки РФ в центрі Сум – вони стояли біля ОДА та на інших вулицях. При цьому тероборона вела бій.

У Сумах був бій на вулиці Кондратьєва – там розташовані війська частина та кадетське училище. У результаті – 6 поранених, з них троє — у важкому стані, 3 загиблих.