Курс валют НБУ на 25 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 25 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 24 лютого залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 33,17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.