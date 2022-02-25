Курс валют НБУ на 25 лютого

Курс валют НБУ на 25 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 25 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 24 лютого залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 33,17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 25 лютого 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254900
EUR Євро 33.170700
RUB Рубль 0.364480
GBP Фунт стерлінгів 39.744200
CHF Швейцарський франк 31.807400
PLN Польський злотий 7,296000
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