У Львові та Києві лунають сирени повітряної тривоги
З ранку в Києві та Львові зазвучали сирени повітряної тривоги. Жителів міст закликають ховатися в укриття, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Зокрема, в Києві сирени чутно на Виноградарі, Позняках, Осокорках, Солом'янському районі, Подолі.
Пізніше в КМДА повідомили, що сирени – не навчальна тривога.
"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття в будь - який час доби", - йдеться в повідомленні.
Водночас мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті запрацювала сирена.
"Львів! Необхідно йти в укриття! Тільки що прозвучала сирена, що означає повітряну тривогу", - написав він у Telegram.