У Львові та Києві лунають сирени повітряної тривоги

З ранку в Києві та Львові зазвучали сирени повітряної тривоги. Жителів міст закликають ховатися в укриття, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Зокрема, в Києві сирени чутно на Виноградарі, Позняках, Осокорках, Солом'янському районі, Подолі.

Пізніше в КМДА повідомили, що сирени – не навчальна тривога.

"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття в будь - який час доби" , - йдеться в повідомленні.

Водночас мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті запрацювала сирена.