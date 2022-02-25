Генштаб ЗСУ: ведуться бої у Київській області, ЗСУ утримують Гостомель

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію станом на 6.00 25 лютого. Повідомляється про бої в Київській області та повітряний удар по підрозділах ЗСУ у Кропивницькому.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

"Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків (Київська область, - ред.), куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на межі річки Тетерів. Міст через річку зруйнований" , – заявили у Генштабі.

Там також додали, що українські сили оборони утримують аеродром Гостомель у Київській області.

"Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 4-ї години українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці" , – додали в Генштабі.

Зазначається, що противник завдав повітряного удару по підрозділах Збройних сил у Кропивницькому.

Також повідомляється про значну активність вертольотів противника в районах вище Вилкового (Одеська область) та Тирасполя (Придністров'я, Молдова).