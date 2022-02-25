Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами

Українська армія продовжує захищати державу самотужки, як і в четвер. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього ранку ми захищаємо нашу державу самотужки, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми бачимо у своєму небі й бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території", - сказав глава держави у своєму відеозверненні вранці у п'ятницю.

Він наголосив, що лише солідарність та рішучість українців здатні зберегти свободу України та захистити державу.

"Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони – всі виконують свої завдання максимально", - додав Зеленський.

Президент України також заявив, що вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю, який стався 1941 року.

"Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, попадання в житловий будинок, пожежа - все це нагадує перший такий самий напад на нашу столицю, що стався в 1941 році", — сказав глава держави у своєму відеозверненні вранці у п'ятницю.

Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Росії доведеться говорити з Україною про обстановку вторгнення і чим раніше, тим меншими будуть втрати самої РФ.