Геращенко: План ворога у п'ятницю - прорватися танковими колонами до Києва
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що сьогодні буде найважчий день. За його словами, танкові колони намагатимуться прорватися до Києва.
Про це він написав у Telegram.
"Найважчий день буде сьогодні. План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРІВ - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelinov. Захисники Києві напоготові!" – пише Геращенко.
Також Геращенко повідомив, що на Іванківському напрямку підірвано міст, щоб ворожі танки не змогли проїхати.
"На Іванівському напрямку підірвано міст. Ворог не пройде", - пише Геращенко.