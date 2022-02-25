З'явився ІІ від Meta, який створює 3D-об'єкти за будь-яким описом

У Meta створили систему ІІ, яка розробляє тривимірні об'єкти у віртуальному світі за будь-яким набором слів, повідомляє Хайтек.

Глава Meta Марк Цукерберг показав, як працює нова система Builder Bot, яка створює 3D-об'єкти у віртуальному світі.

Під час демонстрації 3D-аватар Цукерберга ставив системі різні вимоги до об'єктів, які відразу з'являлися в навколишній реальності: це пляж, море, хмари, у потрібному напрямку виріс острів, а на березі утворилася пара дерев, під якими система розстелила плед для пікніка.

У компанії не уточнили, як саме генерувалися ці об'єкти, це могла бути бібліотека із заготівлями чи результат роботи моделі ІІ.

"Потрібен лише голос, щоб створювати деталізовані світи. Їх можна буде досліджувати та ділитися досвідом з іншим", - Марк Цукерберг, голова Meta.

Meta передбачає, що ці нові технології будуть включені в додатки для майбутніх пристроїв, що носяться, а також просторів віртуальної і доповненої реальності.

Ще в компанії анонсували універсальний перекладач мовлення для всіх мов світу. Він працює навіть із найбільш рідкісними та складними.